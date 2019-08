Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fiese Masche: Trickbetrügerinnen bestehlen Seniorin

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 27. August, ist eine Hammerin an der Bachstraße Opfer von Betrügerinnen geworden. Zwei Frauen schellten gegen 9.15 Uhr an der Tür der 87-Jährigen. Angeblich wären sie Interessentinnen für eine Wohnung in der Nachbarschaft und auf der Suche nach dem Hausmeister.

Als die Anwohnerin ihnen diesbezüglich nicht weiterhelfen konnte, fragten sich nach einem Zettel für Notizen. Die Geschädigte holte daraufhin einen Zettel. Die Tatverdächtigen folgten ihr ungefragt in die Wohnung, machten Notizen und gingen anschließend. Später bemerkte die Anwohnerin, dass Bargeld fehlte.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Zögern Sie sich nicht, den Notruf 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.(lt)

