POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Müllcontainer im Hinterhof brennen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 04.07.2019, 22:15 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es in Wiesbaden in der Bahnhofstraße zu einem Brand von zwei Mülltonnen, welcher eine angrenzende Fassade beschädigte und einen Gesamtschaden von circa 10.000 Euro verursachte. Gegen 22:15 Uhr wurde der Brand in einem Hinterhof, zwischen einem Elektronik-Fachmarkt und einem Hotel, gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein vollständiges Übergreifen auf die angrenzende Fassade verhindert werden konnte. Erkenntnisse bezüglich der Brandentstehung liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Brand zweier Gartenhütten Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße 05.07.2019, 00:27 Uhr

(ge) Am 05.07.2019 kam es gegen 00:30 Uhr auf einem in der Erich-Ollenhauer-Straße gelegenen Gartengrundstück, zu einem Brand zweier Gartenhütten. Zeugen hatten den Feuerschein bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehrkräfte brachten den Brand gegen 01:00 Uhr unter Kontrolle. Durch das Feuer wurden zwei Gartenhütten vollständig zerstört und eine Spielburg aus Holz beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000EUR. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

3. Diebstahl eines Navigationssystems Wiesbaden, Mainzer Straße 02.07.2019, 15:00 Uhr - 04.07.2019, 07:10 Uhr

(ge) Zwischen dem 02.07.2019 und dem 04.07.2019 erbeutete ein bisher unbekannter Täter ein mobiles Navigationssystem im Wert von 80EUR aus einem Fahrzeug, welches in der Mainzer Straße geparkt war. Um an den Inhalt des Handschuhfachs zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe des Pkw zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500EUR. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen und immer darauf zu achten, dass Fenster und Türen vollständig geschlossen und verschlossen sind. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

4. Mülleimer brennen Wiesbaden, Berliner Straße 05.07.2019, 01:30 Uhr

(ge) Am 05.07.2019 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand zweier Mülleimer auf der Berliner Straße. An zwei gegenüberliegenden Bushaltestellen fingen zwei Mülleimer auf bisher ungeklärte Weise Feuer. Dadurch entstand ein Sachschaden von 600EUR. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

5. Fahrerflucht in der Eberstraße Wiesbaden, Eberstraße 02.07.2019, 13:00 Uhr - 04.07.2019, 10:00 Uhr

(ge) Zwischen dem 02.07.2019 und dem 04.07.2019 wurde ein in der Eberstraße geparkter roter Audi bei einer Verkehrsunfallflucht seitlich gestreift und hierbei ein Sachschaden von 2000EUR verursacht. Der Audi wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt, es befinden sich Kratzer in der Tür, im Kotflügel sowie im Außenspiegel. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

6. Verkehrsunfall während Trunkenheitsfahrt Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 04.07.2019, 19:35 Uhr

(ge) Am Abend des 04.07.2019 kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mercedes und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin verletzt wurden und in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Motorradfahrer befuhr den Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Mainzer Straße. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Mercedes- Fahrer. Als der Motoradfahrer einen Fahrstreifenwechsel nach links durchführte, tat dies der Autofahrer ebenfalls und übersah, den auf die linke Fahrspur gewechselten Motorradfahrer. Der 32-Jährige touchierte daraufhin das Zweirad, was zum Sturz des Motorradfahrers und seiner Sozia führte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mercedes Fahrer augenscheinlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,0 Promille. In der Folge wurde bei dem Pkw-Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. Unerlaubte Abfallentsorgung Taunusstein, Waldweg Hohe Wurzel 05.07.2019

(ge) Vermutlich innerhalb der vergangenen Tage kam es in einem Waldgebiet im Bereich der Hohen Wurzel zu einer illegalen Entsorgung von mehreren Kubikmetern Bauschutt. Gestern Abend wurde die Polizei durch einen Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt und suchte die Örtlichkeit auf. Diese liegt rechts und links eines Waldweges, ca. 500 Meter vom Parkplatz Hohe Wurzel in Richtung Westen entfernt. Augenscheinlich führten die Täter Abbrucharbeiten durch und kippten Stein-, Putz- und Betonreste in den Wald. (siehe Bild) Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Aufgrund der aufgefundenen Menge waren die Täter mit einem Lkw, bzw. mit einem anderen Fahrzeug/Anhänger mit Ladefläche unterwegs. Das Fachkommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

8. Drei Stunden Kontrolle - unzählige Verstöße, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Parkplatz "Kahle Mühle" 04.07.20019, 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

(He)Gestern führten Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei im Bereich des Park & Ride-Parkplatzes Kahle Mühle eine Verkehrskontrolle durch, welche die Thematik "Drogenmissbrauch am Steuer" genauer unter die Lupe nehmen sollte. Am Ende waren die Beamten ob der Vielzahl von Verstößen schockiert. Zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden 49 Fahrzeuge und 57 Personen kontrolliert. Vier Fahrzeugführer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. In einem weiteren Fall waren bei dem Fahrer ebenfalls Drogen im Spiel; darüber hinaus besitzt dieser aktuell auch keine Fahrerlaubnis. In zwei anderen Fällen wurden Führerscheine mitgeführt, diese waren jedoch ungültig oder wiesen Fälschungsmerkmale auf. In drei Fällen wurde in angehaltenen Fahrzeugen Drogen aufgefunden und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Drei Fahrzeugführern wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt; in zwei Fällen wegen der unzureichenden Sicherung der mitfahrenden Kinder; im dritten Fall wegen erheblicher Mängel an der Bereifung. Die Ladungssicherung war in fünf Fällen nicht den Vorgaben entsprechend und in drei Fällen war aufgrund vorgenommener technischer Veränderungen an Kraftfahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen. Natürlich wurde auch auf festgestellte Mängel hingewiesen, welche zwar einer Weiterfahrt nicht im Wege standen, deren Behebung jedoch im Nachgang der Polizei nachgewiesen werden muss. Abschließend wurde noch eine Schusswaffe aufgefunden, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz bedeutet. Dies waren jetzt leidglich die vorrangigsten Feststellungen. Und eigentlich wollte die Polizei nur mal kurz schauen, was im Straßenverkehr so los ist........

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Anruf eines falschen Polizeibeamten, Taunusstein, Hahn, 04.07.2019, (pl)Nachdem es bereits im Verlauf des Mittwoches im Rheingau-Taunus-Kreis zu mehreren betrügerischen Anrufen kam, wurde am Donnerstag in Taunusstein erneut ein Mann von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der Anrufer gab an, dass die Polizei zwei Einbrecher festgenommen habe und man bei den Festgenommenen eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden. Anschließend fragte der angebliche Polizist den Mann nach dessen Vermögensverhältnissen aus und forderte diesen schließlich auf, eine größere Bargeldsumme von der Bank abzuholen. Der Angerufene erkannte nun aber den Betrug und reagierte genau richtig, indem er den Anruf bei der echten Polizei meldete. Seien Sie bei solchen Anrufen höchst wachsam. Richtige Polizisten fragen nicht am Telefon nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Staubsaugerautomat an Tankstelle aufgebrochen, Idstein, Rudolfstraße, 04.07.2019, 01.20 Uhr, (pl)In der Nacht zum Donnerstag hatten es unbekannte Täter auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rudolfstraße in Idstein auf das Münzgeld eines Staubsaugerautomaten abgesehen. Ermittlungen ergaben, dass die Täter gegen 01.20 Uhr den Automaten aufbrachen und anschließend mit dem darin befindlichen Münzbehälter zu Fuß die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Präventionsveranstaltung im Aartal zur Motorradsaison 2019, 30.06.2019,

(pl)Am Sonntag, den 30.06.2019, hat im Aartal eine Präventionsveranstaltung anlässlich der Motorradsaison 2019 stattgefunden. Die Veranstaltung, welche ursprünglich zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr auf einem Parkplatz an der B 54 bei Aarbergen-Michelbach stattfinden sollte, musste aufgrund einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Michelbach kurzfristig nach Adolfseck vor das dortige Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden. Aufgrund der sommerlichen Hitze von nahezu 40 Grad war die Veranstaltung leider nicht sehr stark frequentiert, es kamen jedoch immerhin ca. 50- 60 interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer vorbei. Diesen wurden bei Kaffee und Kuchen Phonmessungen vom TüV Hessen angeboten, technische Fragen diskutiert und "gefachsimpelt". Das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen zugegen, hier wurden die ersten Maßnahmen im Falles eines Motorradunfalles vermittelt. Ein besonderer Dank gilt den Freiwilligen Feuerwehren Aarbergen und Adolfseck für ihre materielle Unterstützung, dem TÜV Hessen und dem Deutschen Roten Kreuz Rheingau-Taunus für die Teilnahme an der Veranstaltung sowie einem Getränkehändler aus Aarbergen-Kettenbach für die Spende der Kaltgetränke und zur Verfügungsstellung eines Kühlwagens. Der Erlös der Getränke- und Kuchenspenden wurde durch die Kollegen der Polizeistation Bad Schwalbach und des Regionalen Verkehrsdienstes auf 100 Euro erhöht und wird an die Lebenshilfe des Rheingau-Taunus-Kreises in Aarbergen gespendet.

4. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Taunusstein, Wehen, Fleckenbornstraße, 04.07.2019, 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr, (pl)Bei einer Unfallflucht wurde am Donnerstagabend in der Fleckenbornstraße in Taunusstein-Wehen ein grauer Mercedes im Bereich des Kühlergrills beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 18.30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und musste dann gegen 19.15 Uhr bei seiner Rückkehr die frischen Beschädigungen feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

