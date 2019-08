Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann wird bei Alleinunfall mit Quad leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 27. August, ereignete sich auf der Lipperandstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Quadfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Gegen 18.53 Uhr befuhr der Hammenser mit seinem 58-jährigen Beifahrer die Lipperandstraße in Fahrtrichtung Hamm. Unmittelbar vor einer Brücke verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Kleinfahrzeug und wurde nach einer Drehung um 180 Grad gegen eine dort befindliche Leitplanke geschleudert. Hier kam er zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 36-Jährige leicht verletzt. An dem Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell