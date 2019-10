Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrrad gegen PKW (Langenfeld) - 1910125 -

Mettmann (ots)

Am 26.10.19 kam es gegen 13:50 Uhr in Langenfeld auf dem Ringweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Mann aus Langenfeld befuhr mit seinem Fahrrad den Ringweg in westlicher Richtung. An der Kreuzung Ringstraße/ Ringstraße übersah er einen, aus seiner Sicht von rechts kommenden PKW. Es kam Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der junge Mann zu Boden fiel und sich schwer verletzte. Er musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Sein Rad wurde zunächst durch die Langenfelder Polizei in Verwahrung genommen.

Der 49-jährige Fahrer des PKW VW erlitt einen Schock.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell