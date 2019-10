POL-ME: Schlimmer Sturz vom Fahrrad (Monheim) - 1910124

Polizei Mettmann

Am Samstag, 26.10.19, kam es gegen 08:00 Uhr in Monheim auf der Rheinpromenade zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 84-jähriger Mann aus Monheim befuhr mit seinem Fahrrad den westlichen Geh-/ Radweg der Rheinpromende aus Fahrtrichtung Monheim-Baumberg kommend, in Richtung Monheim-Altstadt/ Leverkusen. In Höhe des Hauses Nr. 11 stürzte er über einen Verkehrszeichenmast, der auf dem Boden lag. Bei dem Sturz verletzte er sich trotz Fahrradhelm so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Bei dem Schild handelte es sich um eine Baustellenbeschilderung. Aufgrund der Spurenlage vor Ort, muss man davon ausgehen, dass jemand das Schild mutwillig so deponierte. Wer diesbezüglich Hinweise oder weiterführende Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02104-982-6310 zu melden.

