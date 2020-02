Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Schluchsee Ein kurioser Verkehrsunfallfall beschäftigt die Polizei Titisee-Neustadt. Am Dienstag, 04.02.2020 kam es gegen 08:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Bärental und Schluchsee-Aha. Auf Höhe eines Hotels wurde ein Pkw-Fahrer durch die Sonne so geblendet, dass er auf einen vor ihm stehenden Pkw auffuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000,00 Euro. Personen wurden keine verletzt. Eines der Fahrzeuge wurde dabei so stark beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Nach dem Unfall stellten die Unfallbeteiligten ein Warndreieck an der Unfallstelle auf. Eine heranfahrende Pkw-Fahrerin bemerkte das Warndreieck nicht und überfuhr es. Nachdem sie das Warndreieck überfahren hatte hielt sie an und setzte mit ihrem Pkw zurück. Dabei übersah sie offensichtlich einen Pkw, der zwischenzeitlich hinter ihr angehalten hatte. Anschließend fuhr die Frau von der Unfallstelle weg, ohne sich um den von ihr versursachten Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 Euro. Wie hoch der Schaden am unfallflüchtigen Fahrzeug ist konnte nicht festgestellt werden. Hinweise auf die unfallflüchtige Fahrzeuglenkerin oder ihr Fahrzeug liegen der Polizei bislang nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass der unfallflüchtige Pkw von einer Frau gelenkt worden war. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter Tel. 076519336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9336 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell