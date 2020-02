Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Sachbeschädigungen am gleichen Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.01.20, wurde durch einen Unbekannten in der Robert-Koch-Straße ein geparkter Audi A4 zerkratzt. Am Freitag, 31.01.20, wurde der gleiche Audi wiederum durch Zerkratzen beschädigt. Der Schaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen sich unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

