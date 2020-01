Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mülltonne in Brand gesetzt

Ahaus (ots)

Eine Papiermülltonne in Brand angesteckt haben Unbekannte am Montagnachmittag an einer Realschule an der Fuistingstraße in Ahaus. Ein aufmerksamer Zeuge zog die brennende Tonne aus dem Umfeld andere Mülltonnen und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf diese verhindern. Kräfte der Feuerwehr rückten gegen 17.00 Uhr aus und löschten die Flammen. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Borken wenden: Tel. (02861) 9000.

