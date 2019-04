Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Aufmerksame Nachbarn alarmierten am Sonntag kurz vor 16.00 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich Einbrecher an einer Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Gmünder Straße in Eltingen zu schaffen machten. Die eingetroffenen Beamten versuchten die betreffende Wohnung zu umstellen, als drei Tatverdächtige über die Terrasse die Flucht ergriffen. Im Bereich des Schopflochwegs trennten sich die drei Männer. Die Polizisten nahmen jedoch die Verfolgung auf. Ein Beamter konnte einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen einholen und schließlich im Schopflochweg vorläufig festnehmen. Sein 20 Jahre alter Komplize wurde kurze Zeit danach im Rahmen der großangelegten Fahndungsmaßnahmen, die auch ein Polizeihubschrauber unterstützte, ebenfalls vorläufig festgenommen. Der dritte Täter, der etwa 25 Jahre alt ist, kurze schwarze Haare hat und eine graue Sweatjacke sowie graue Jogginghosen trug, entkam. Die beiden auf frischer Tat ertappten 20 und 31 Jahre alten Männer, die aus Chile stammen, wurden am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten schweren Bandendiebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies sie in eine Justizvollzugsanstalt ein. Mutmaßlich ist das Trio auch für einen weiteren versuchten Einbruch in der benachbarten Aalener Straße verantwortlich.Hinweise zu dem geflüchteten Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell