Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Ohne Führerschein am Steuer

Hügelsheim (ots)

Zum wiederholten Male wurde am Dienstag ein Endfünfziger am Steuer seines Fahrzeuges ertappt, obwohl er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde im bereits in der Vergangenheit entzogen, was ihn allerdings nicht davon abhielt, gegen 11:30 Uhr mit seinem Wagen erneut in die Kontrolle der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden zu geraten. Neben der Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wird auch die Führerscheinstelle eine Mitteilung über den Vorfall erhalten.

