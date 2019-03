Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach kurzer Flucht Führerschein verloren

Rastatt (ots)

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer konnte sich in den frühen Dienstagmorgenstunden den Beamten des Polizeireviers Rastatt nur kurzzeitig einer bevorstehenden Kontrolle entziehen. Das Fahrzeug sollte gegen 2:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße angehalten werden. Anstatt den deutlichen Anhaltezeichen der Polizei Folge zu leisten, setzte der Mann seine Fahrt über die Flößerstraße sowie der Karlstraße fort. Er beschleunigte sein Fahrzeug dabei stark in Richtung der Kreuzung zur Lützowerstraße. Die dortige Ampel passierte er bei `Rot´ und bog nach links in Richtung Niederbühl ab, bevor er sich doch entschloss anzuhalten. Ein Alkoholtest erbrachte mit einem Wert von etwa 1,2 Promille den mutmaßlichen Grund für seine Flucht. Der Führerschein des Mannes wurde nach einer erhobenen Blutentnahme einbehalten und zusammen mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr der Staatsanwaltschaft übersandt.

