Beamte des Polizeireviers Rastatt sind am Mittwochmorgen wegen der gefährlichen Fahrweise eines Fiat-Lenkers alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer auf der B 462 von Gaggenau kommend in Richtung Autobahn mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten sein. Die Beamten konnten das besagte Fahrzeug gegen 9.50 Uhr auf der Autobahn feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass der 20-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Urintest bestätigte dies. Bei seinem Auto handelt es sich um einen blauen Fiat Doblo mit ausländischem Kennzeichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hierbei insbesondere nach Personen, welche dem Auto ausweichen mussten oder in einer anderen Form gefährdet wurden. Zeugen oder Betroffene melden sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt.

