POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Pleidelsheim, Diebstahl in Kornwestheim, Sachbeschädigung in Hemmingen und Vaihingen an der Enz

BAB 81 - Gem. Pleidelsheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen zwischen der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Dabei wurde der Dieseltank des Fahrzeugs aufgerissen und etwa 200 Liter Kraftstoff traten ins Erdreich aus. Der 44 Jahre alte Fahrer des mit Kartonagen beladenen Lkw-Gespanns war kurz nach 07:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als das Malheur geschah. Die Feuerwehren Pleidelsheim, Marbach und Freiberg am Neckar rückten mit neun Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Die Wehrleute fingen den ausgelaufenen Kraftstoff mit Bindemittel auf und pumpten den Inhalt des zweiten Kraftstofftanks von mindestens 500 Litern, leer. Die verschmutzte Erde musste abgetragen werden. Vertreter der zuständigen Behörden kamen vor Ort. Das Lkw-Gespann musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen musste aufgrund der Bergungsarbeiten knapp eine Stunde gesperrt werden, so dass der Verkehr sich staute.

Kornwestheim: Lkw aufgebrochen

Über das Wochenende machte ein Dieb sich an einem Lkw zu schaffen, der in der Arkansasstraße geparkt stand und erbeutete Diebesgut im Wert von über 1.000 Euro. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrerseite ein und ließ aus dem Führerhaus einen Bauaufzug sowie eine Akkubohrmaschine mitgehen. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet unter Tel. 07154/1313-0 um Hinweise.

Hemmingen: Pkw beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro richtete ein Vandale in der Nacht zum Montag an einem Mercedes an, der in der Hauptstraße abgestellt war. Der Täter besprühte die Scheinwerfer sowie die Außenspiegel mit rotem Lack. Dabei verschmutzte er auch die Kotflügel und beschädigte sie. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Pkw zerkratzt

Vermutlich im Vorbeigehen beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Freitag zwischen 19:00 und 21:00 Uhr einen Mitsubishi und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz der Franckstraße geparkt und wurde entlang der Fahrerseite komplett zerkratzt. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0.

