POL-LB: Navigationsgerät in Leonberg gestohlen; Vorfahrtsmissachtung in Herrenberg; Dieseldiebstahl in Bondorf

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Höfingen: Navigationsgerät gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich an einem VW zu schaffen, der zwischen Sonntag 17:00 Uhr und Montag 07:10 Uhr in der Felsengartenstraße in Leonberg-Höfingen in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Durch die zuvor eingeschlagene Fahrerscheibe drang der Unbekannte in das Fahrzeug und entwendete das fest eingebaute Navigationsgerät, dessen Wert sich auf mehrere hundert Euro beläuft. Anschließend machte sich der Dieb mit seiner Beute aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 07141/18-9.

Herrenberg: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 09:00 Uhr auf der Sindlinger Straße / Kreisstraße 1028 bei Herrenberg-Haslach ereignete. Ein 63 Jahre alter BMW-Lenker war auf der Kreisstraße 1029 unterwegs und wollte nach links auf die Sindlinger Straße / Kreisstraße 1028 in Richtung Haslach einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 38-Jährigen, der mit einem Linienbus in Richtung Herrenberg fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden fahrbereit.

Bondorf: Diesel abgezapft

Dieselkraftstoff im Wert einer vierstelligen Summe erbeuteten bislang unbekannte Täter, die zwischen Freitag und Montag auf einem Baustellengelände in der Daimlerstraße in Bondorf zuschlugen. Die Diebe haben zunächst das Vorhängeschloss eines Dieseltanks aufgebrochen und anschließend etwa 2.500 Liter Diesel abgezapft. Darüber hinaus öffneten sie an einem abgestellten Bagger den Tankdeckel, brachen das Tankschloss auf und entwendeten weitere 300 Liter Sprit. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, in Verbindung zu setzen.

