Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht

Freiburg (ots)

Mit seiner BMW befuhr am Mittwoch, 05.02.2020, gegen 17.10 Uhr, ein 60 Jahre alter Mann den Verbindungsweg zwischen Wiechs und Dossenbach. Dabei kam ihm ein Audi entgegen. Aufgrund der schmalen Straße musste der 60-jährige auf den angrenzenden Acker ausweichen und kam dort zu Fall. Dabei verletzte er sich an der Schulter und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

