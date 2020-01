Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugführer beschädigt beim Rangieren Garagentor und flüchtet

Offenburg (ots)

In der Ludwig-Frank-Straße 20 in Lahr hat ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich beim Rückwärtsfahren mit der an seinem Fahrzeug montierten Anhängerkupplung ein Garagentor beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 02.01.2020 14:30 Uhr, und Freitag, 03.01.2020 08:00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro taxiert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr, T. 07821 277-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell