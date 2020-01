Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Offenburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam um 08:50 Uhr ein VW-Bus auf der BAB A5 nach der Anschlussstelle Bühl - in Richtung Karlsruhe fahrend - nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Alle Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die BAB A5 in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle im Einsatz. Als mögliche Unfallursache kann Übermüdung beim Fahrzeugführer nicht ausgeschlossen werden.

