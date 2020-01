Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision mit Falschfahrer

Baden-Baden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 01:30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Audi A 6 von der B 3 neu falsch auf die B 500 auf und fuhr dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Stadtmitte Baden-Baden. Kurz darauf kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda. Alle Insassen der Fahrzeuge, insgesamt sechs, hatten Glück und blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Feuerwehr Baden-Baden leuchtete die Unfallstelle aus. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht von Drogeneinwirkung bestand, wurde die Entnahme eine Blutprobe veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

