POL-LG: ++Pressemittlung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.- 22.12.2019++

Stadt und Landkreis Lüneburg

Unfall im Feierabendverkehr

Bereits am Freitag gegen 17 Uhr kam es in der Hamburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts zu einem Auffahrunfall bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-jähriger fuhr mit seinem Transporter bei stockendem Verkehr auf eine vor ihm fahrende Seat-Fahrerin auf. Der Seat wurde durch den Aufprall noch auf zwei weitere PKW geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000EUR.

Einbrüche

Ebenfalls am Freitag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Goseburg. Die Täter erlangten Schmuck und Bargeld. Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die gesamte Wohnung im Erdgeschoss. Hier wurde neben Bargeld noch eine Spielkonsole, Werkzeug, eine Spiegelreflexkamera sowie eine Drohne entwendet. Auch in Ochtmissen waren Freitagabend Einbrecher am Werk. Hier wurde aus einer Doppelhaushälfte Bargeld und Schmuck entwendet, nachdem Unbekannte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten. Auch in der Weststadt schlugen Einbrecher zu. Im Laufe des Samstages hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf und entwendeten einen Laptop und eine Spielkonsole.

In der Nacht zu Samstag wurde bei einem Baumarkt in der Goseburg ein Baucontainer aufgebrochen in dem sich Feuerwerkskörper befanden. Die Diebe entkamen unerkannt mit einer nicht unerheblichen Menge an Böllern und Raketen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Einer Streife fiel in der Nacht zu Samstag ein BMW auf, der in der Wandrahmstraße schließlich kontrolliert wurde. Hier stellte sich heraus, dass die 23-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun eine Anzeige.

PKW-Brand

Am Samstagabend kam es in auf der Hamburger Straße zu einem PKW-Brand. Ein VW fing nach bisherigen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts Feuer und brannte vollständig aus. Die beiden Insassen konnten rechtzeitig aus dem PKW austeigen. Die Feuerwehr löschte den PKW ab.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt und Hausfriedensbruch in Dannenberg

Am Samstag, d. 21.12.2019, gegen 22 Uhr, wurden die Polizeibeamten zu einer Wohnung in die Dannenberger Feldstraße gerufen. Dort weigerte sich der spätere, 26 jährige Beschuldigte die Wohnung eines Bekannten zu verlassen. Die angeforderten Polizeibeamten wurden im Rahmen ihres Einsatzes durch den Beschuldigten bedroht, beleidigt, angespuckt und er widersetzte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung der Person Betäubungsmittel aufgefunden. Im weiteren Verlauf äußerte der Beschuldigte Suizidabsichten und wurde infolgedessen in eine Klinik in Uelzen eingewiesen.

Wechselseitige/ gefährliche Körperverletzung in Lüchow

Am Samstag, d. 21.12.2019, gegen 17 Uhr, kam es zunächst zwischen drei männlichen Personen, alle im gleichen Alter von ca. 35 Jahren, zu einem verbalen Streit. In dessen Verlauf schlugen zwei Männer den Dritten ins Gesicht, woraufhin dieser die beiden Angreifer mit Pfefferspray attackierte. Die drei Kontrahenten zogen sich allesamt Verletzungen zu, die beiden Person der Peffersprayattacke mussten zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei Lüchow leitete gegen alle drei Personen entsprechende Strafverfahren ein.

Diebstahl von Hühnern in Wustrow

Im Tatzeitraum von Freitag, d. 20.12.2019, 17:30 Uhr bis Samstag, d. 21.12.2019, 08:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter 12 Hühner aus einem unverschlossenen Gehege in Wustrow/ OT Blütlingen und verschwand in bislang unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 60 Euro. Sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Lüchow: 05841/122 215.

Diebstahl von Gartentür in Gorleben

Im Tatzeitraum von Freitag, d. 20.12.2019, 18 Uhr bis Samstag, d. 21.12.2019, 09:30, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Gartenpforte eines Einfamilienhauses in der Jägerstraße. Der Täter flüchtete mit der Gartenpforte des Jägerzaunes in unbekannte Richtung. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Lüchow: 05841/122 215.

Sachbeschädigung Hitzacker

Am Sonntag, d. 22.12.2019, gegen 00:30 Uhr, belästigte und bepöbelte ein stark alkoholisierter, männlicher Gast weitere Gäste einer Lokalität in der Drawehnertorstraße in Hitzacker. Beim Verlassen der Lokalität schlug der Gast wutentbrannt in die Gebäudefassade der Lokalität und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Person erbittet die Polizeistation Dannenberg/ Hitzacker: Tel.: 05861/800790 oder 05862/378.

Landkreis Uelzen

Postzustellerin wird Opfer einer Hundeattacke

Am Samstag, den 21.121.2019, gegen 12.40 Uhr wurde eine 46-jährige Postzustellerin bei der Zustellung einer Sendung in einem Mehrfamilienhaus von einem größeren Hund angegriffen, und schwer verletzt. Die Postzustellerin befand sich noch vor der Wohnungstür, als der Hund sie ansprang und in den Arm biss. Die Frau stürzte auf der Treppe, worauf der Hund nachsetzte und ihr in den Oberkörper biss. Gegen den Hundehalter, der offenbar das Tier in der Wohnung nicht unter Kontrolle hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vandalismus am Ilmenauufer

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, den 20.12. auf Samstag, den 21.12.19 mehrere Straßenlaternen zwischen dem Parkplatz Birkenallee und der "Langen Brücke" beschädigt.

Es wurden bei 3 Laternen die die Glaskuppeln zerstört. Es enstand ein Schaden in Höhe von 1.250 EUR Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Uelzen entgegen. Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten den Eingangsbereich der Berufsbildenden Schulen an der Esterholzer Straße mit schwarzer Farbe. Ein ähnliches Schadensbild wurde durch den Hausmeister auch an der Fassade der Turnhalle der Hermann-Löns-Schule festgestellt. Als Tatzeitraum nannte der Hausmeister die Zeit von Freitag, den 20.12, 14.00 Uhr bis Samstag, den 21.12.19, 14.00 Uhr Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Uelzen entgegen.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag, den 21.12., gegen 22.00 Uhr, kam es an der Veerßer Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Verkehrsteilnehmer und der Polizei Nachdem ein 34-jähriger litauischer Staatsbürger durch Polizeibeamte unter dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt kontrolliert wurde, rastete dieser aus und trat nach den Beamten. Der stark alkoholisierte Litauer zur Dienststelle verbracht und blieb für eine Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Auffälliger Flüchtling

Erneut kam es am Wochenende in Uelzen zu mehreren Straftaten durch einen mittlerweile amtsbekannten somalischen Flüchtling

So hatte der 20-jährige Somalier bereits am Freitag in der Bahnhofstraße zwei junge Frauen bedrängt und sexuell belästigt. Erst durch das beherzte Eingreifen von Passanten ließ dieser von den Frauen ab.

Weiterhin kam es am Samstag durch ihn zu Sachbeschädigungen an einer Gemeinschaftsunterkunft am Bohldamm.

Weiterhin ist der Somalier offenbar in eine Wohnung einer Flüchtlingsunterkunft an der Nothmannstraße eingebrochen. Dort entwendete er Lebensmittel und Haushaltsgegenstände.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bei ihm auch ein Fahrrad sichergestellt, dass er offenbar am Freitag in der Innenstadt entwendet hatte.

Mehrere Körperverletzungen im Bereich der Gudesstraße Am Wochenende kam es erneut trotz polizeilicher Dauerpräsenz zu 3 Körperverletzungen unter jungen Kneipengängern, sowie Beleidigungen. Es wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Platzverweise erteilt.

