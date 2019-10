Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151019-923: Landstraße 284 nach Unfall gesperrt

Lindlar (ots)

Nach einem Verkehrsunfall musste die Landstraße 284 am Dienstag (15. Oktober)zwischen Steinenbrücke und Breun für etwa drei Stunden gesperrt werden. Ein mit Mais beladener Sattelzug war gegen 11.05 Uhr auf der Landstraße in Richtung Wipperfürth gefahren. Der Fahrer gab an, dass ihm in einer Rechtskurve eine hellbeige Zugmaschine mit Auflieger entgegengekommen sei, weshalb er nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand ausweichen musste. Aufgrund des hohen Gewichts des Maistransporters sank dieser in den Boden ein und neigte sich zur Seite. Um den LKW zu bergen, musste zunächst der Mais umgeladen werden; insgesamt war die L 284 für etwa drei Stunden gesperrt. Der hellbeige, in Richtung Hartegasse fahrende Lastzug, setzte seine Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

