POL-GM: 151019-922: Unfall beim Türöffnen

Mit einer geöffneten Autotür ist am Montag eine 69-jährige Motorrollerfahrerin kollidiert; sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.00 Uhr hatte die Radevormwalderin mit ihrem Motorroller die Carl-Diem-Straße befahren. Ein ebenfalls 69 Jahre alter Autofahrer hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Wagen am Fahrbahnrand geparkt und war im Begriff auszusteigen. Als die Rollerfahrerin an dem Auto vorbeifahren wollte, stieß sie gegen die geöffnete Fahrertür und kam anschließend zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machten.

