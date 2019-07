Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Unbekannte brechen in Schule ein - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (29. Juli, 8 Uhr) haben Kinder beim Spielen auf dem Schulhof an der Albert-Schweitzer-Straße ein geöffnetes Fenster und eine offene Tür entdeckt. Die Kinder holten Hilfe. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort Einbruchsspuren sichern. In der Grundschule stellten die Beamten außerdem aufgebrochene Schränke fest. Was genau fehlt, muss auch wegen der Schulferien derzeit noch ermittelt werden. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen rund um die Schule beobachtet haben und Angaben zu ihnen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

