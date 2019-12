POL-LG: ++ zwei Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrolle ++ mehrere beschädigte Pkw bei Unfall mit Reh ++ aufgefundener Bussard ++ Terrassentür aufgehebelt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Terrassentür aufgehebelt

Am 18.12.19, zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses in der Guerickestraße auf. Die Täter entwendeten Weihnachtsgeschenke. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht zum 19.12.19 brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Straße Am Alten Eisenwerk ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und hängten eine Tür aus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld, fanden jedoch nichts. Auch in ein Bürogebäude in der Bessemerstraße wurde in dieser Nacht eingebrochen. Schränke und Schubladen wurden geöffnet, jedoch nichts entwendet. Zielrichtung dieses Einbruchs dürfte ebenfalls Bargeld gewesen sein. Am 19.12.19, zwischen 05.20 und 05.35 Uhr, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe eines Büros im Pulverweg ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume sowie einen Tresen und entwendete Bargeld. Bei den Einbrüchen entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - volltrunken unterwegs

Am 18.12.19, gegen 19.00 Uhr, fiel einem Zeugen eine 56-Jährige beim Einkauf von alkoholischen Getränken in der Lüneburger Straße auf. Trotzdem sie bereits erheblich unter Alkoholeinfluss stand, setzte sich die 56-Jährige in einen VW und davon. Der Zeuge rief die Polizei. Die 56-Jährige wurde von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Der 56-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Scharnebeck - Greifvogel gefunden

Am 18.12.19, gegen 08.50 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Bussard, der auf der Fahrbahn der K53 saß. Er fing den Greifvogel ein und gab ihn auf der Polizeistation in Scharnebeck ab. Im Streifenwagen ging es für den Bussard dann ins Tierheim, wo er zur Untersuchung verblieb.

Lüneburg - E-Roller ohne Versicherungsschutz

Gegen zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren hat die Polizei Strafverfahren eingeleitet, weil sie mit jeweils einem Elektroroller unterwegs waren, ohne die vorgeschriebene Versicherung abgeschlossen zu haben. Die Männer wurden am Morgen des 18.12.19 in der Straße Vor dem Bardowicker Tore angetroffen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18.12.19, gegen 09.25 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Volvo die Bleckeder Landstaße in Richtung stadteinwärts. Nachdem er bei Rot an der Ampel an der Einmündung Henningstraße angehalten hatte, bog er nach Wechsel auf Grün nach rechts ab. Hierbei übersah er eine 23 Jahre alte Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 23-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum.

Handorf - Fußgängerin angefahren

Am 18.12.19, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer die K46 in Richtung Bardowick, als eine 76-Jährige die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollte. Die 76-Jährige wurde von einem Außenspiegel des Mercedes erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zuzog. Ein Rettungswagen brachte die 76-Jährige ins Krankenhaus.

Amt Neuhaus, OT. Niendorf - Rollator und Gartenstühle gestohlen

Einen Rollator sowie acht Gartenstühle stahlen Unbekannte im Verlauf des 18.12.19 von einer Grundstückszufahrt in der Hauptstraße. Möglicherweise waren Sperrmüllsammler am Werk, da am 18.12. Abfuhrtag war. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Rosien - ... die Polizei kontrolliert - ohne Führerschein unterwegs

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.12.19 in der Hauptstraße von Rosien. Neben zwei zu schnellen Fahrern ertappten die Beamten gegen 16:00 Uhr auch einen 27 Jahre alten polnischen Fahrer eines Pkw BMW ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei beendete die Fahrt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg

Karwitz - "Rehwild schleudert in Gegenverkehr" - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mit einem die Fahrbahn querenden Reh kollidierte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Insignia in den Nachmittagsstunden des 18.12.19 auf der Bundesstraße 191. Das Tier schleuderte dabei gegen 16:30 Uhr in den Gegenverkehr, wo es mit einem Pkw Daimler kollidierte und von einem weiteren Pkw überfahren wurde. Ein weiterer Pkw Skoda konnte noch bremsen; jedoch bemerkte ein folgender Pkw Ford dieses zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Reh verstarb an der Unfallstelle.

Uelzen

Uelzen - "aufmerksame Zeugen!" - Verkehrsunfallfluchten nach Parkplatzditschern geklärt - Polizei verständigt - "Unterstützen Sie die Polizei!"

Die Polizei lobt ausdrücklich zwei Zeugen, die nach zwei unabhängigen Verkehrsunfällen in ruhenden Verkehr ihre Beobachtungen der Polizei meldeten. "Klasse!". Gegen 17:30 Uhr (am 18.12.19) hatte ein 26 Jahre alter Passant bemerkt, dass der Fahrer eines Pkw Skoda in der Schuhstraße beim Ausparken einen geparkten Pkw BMW sowie einen Metallzaunpfeiler beschädigte. Als der 58 Jahre alte Verursacher weiterfuhr, verständigte der Zeuge die Polizei, die den Verursacher ermitteln konnte. Schaden: gut 1000 Euro.

Ähnlich verlief ein Vorfall in den frühen Abendstunden des 18.12.19 in der Veerßer Straße. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf hatte gegen 18:30 Uhr im Parkhaus beim rückwärts-Ausparken einen Pkw Audi Q7 beschädigt. Als die VW-Fahrerin davonfuhr, verständigte eine aufmerksame 36-Jährige die Polizei. Auch hier konnte die vermeintliche Verursacherin ermittelt werden. Schaden: gut 3000 Euro.

Hintergrund:

Unfallflucht ist unfair und kein Kavaliersdelikt! - Die Zahl der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden ist auch in der Region Uelzen mit gut 500 Fällen im Jahr 2018 weiterhin hoch. Unschöne Zahlen, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Geschädigten in ungeklärten Fällen auf ihrem Schaden sitzen bleiben. Häufig passiert es auf dem Parkplatz. Vor dem Supermarkt zum Beispiel. Der Einkaufswagen hat sich selbständig gemacht. Eh man sich versieht, ist er schon gegen das Auto auf dem angrenzenden Parkplatz geprallt. Oder aber es ist die Autotür. Aufgestoßen mit etwas zu viel Elan. Endstation: das Auto nebenan. Jetzt schnell umschauen: Hat das jemand gesehen? Nein? Dann wollen wir mal keine Pferde scheu machen und es auch niemandem sagen. Falsch! - Denn Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt - auch wenn "nur" ein Sachschaden entstanden ist und niemand verletzt wurde. Auch der Rempler auf dem Parkplatz - oder im Straßenverkehr - ist eine Straftat nach § 142 Strafgesetzbuch (StGB) und kann bei Ermittlungserfolg für den "Flüchtigen" mit einer empfindlichen Geldstrafe und Punkten, Entzug der Fahrerlaubnis oder im schlimmsten Fall einer Freiheitsstrafe enden. Ganz abgesehen von zivilrechtlichen Ansprüchen. Unfallflucht gefährdet Ihren Führerschein und Ihren Versicherungsschutz! Wenn Sie eine Unfallflucht beobachtet haben, helfen Sie den Geschädigten und melden Sie Ihre Beobachtungen der Polizei, auch über den Polizei-Notruf 110.

Uelzen - Radfahrer kollidieren - beide leicht verletzt

Zu einer leichten Kollision mit anschließendem Sturz kam es in den Nachmittagsstunden des 18.12.19 in der Bernhard-Nigebur-Straße - Ecke Meierstraße. Ein 81 Jahre alter Uelzener hatte gegen 14:20 Uhr auf dem Bürgersteig einen anderen 81-Jährigen mit seinem Pedelec überholt. Dabei touchierten sich die Räder, so dass beide Senioren stürzten. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Uelzen - Ladendiebstahl - 20-Jähriger fällt erneut auf

Nicht zum ersten Mal fiel ein 20 Jahre alter somalischer Staatsbürger in den Abendstunden des 18.12.19 in einem Supermarkt in der Veerßer Straße beim Diebstahl auf. Der Mann hatte gegen 21:15 Uhr versucht eine Flasche Wodka zu stehlen und wurde dabei ertappt. Die Polizei ermittelt.

Wriedel - Dieselkraftstoff aus Bagger abgezapft

Eine geringe Menge Dieselkraftstoff zapften Unbekannte in der Nacht zum 18.12.19 aus einem Silberberg abgestellten Bagger ab. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Holdenstedt/Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4 - zwei Fahrverbote - Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung der Geschwindigkeit

Ihre Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4 setzte die Polizei im Verlauf des 18.12.19 fort. Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 17.12.19 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Bienenbüttel. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs. Insgesamt 25 zu schnelle Fahrer stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden im Bereich Holdenstedt. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Der Spitzenreiter wurde mit 167 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

