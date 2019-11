Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Citroen C4 entwendet

Borken (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Vredener am Dienstag in Borken: Als er gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof zu seinem Auto wollte, war es verschwunden. Der Citroen C4 mit AH-Kennzeichen war verschwunden. Unbekannte hatten den schwarz lackierten Kombi gestohlen, der seit Montag, 18.11.2019, 07.15 Uhr, auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße gestanden hatte. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs vom Baujahr 2018 machen kann, sollte sich mit der Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen.

