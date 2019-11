Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Knaller gezündet und Hütte beschädigt

Ahaus (ots)

Eine Schutzhütte ist am Dienstag in Ahaus zum Ziel von Vandalismus geworden: Unbekannte haben in dem Holzbau an einem an der Aa gelegenen Radweg circa 100 Meter südlich des Adenauerrings Feuerwerkskörper gezündet. Die Täter kokelten dabei die hölzernen Sitzflächen, Rückenlehnen und Balken des Ständerwerks an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zu dem Vorfall muss es dort gegen 17.35 Uhr gekommen sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell