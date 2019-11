Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall in Haspe

Hagen (ots)

Am heutigen Mittwoch, 13.11.2019, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Voerder Straße in Höhe Luhn und Pulvermacher. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein 44 Jahre alter Mann aus Ennepetal mit seinem PKW während seiner Fahrt in Richtung Ennepetal nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem abgeparkten Anhänger. In Folge der Kollision drehte sich der PKW auf der Fahrbahn. Hierbei wurde der PKW so stark beschädigt, dass Fahrzeugteile abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim 44 jährigen Fahrer fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Den genauen Unfallhergang muss nun das Hagener Verkehrskommissariat ermitteln. Nach derzeitigem Sachstand hatte der Fahrer noch Glück im Unglück und blieb wohl unverletzt. (tr)

