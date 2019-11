Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger beobachtet Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Dienstag, 12. November, beobachtete ein 23-jähriger Zeuge eine Verkehrsunfallflucht in der Feithstraße. Der Mann wollte gegen 17:30 Uhr auf einem Parkplatz zurück zu seinem Auto gehen, als ein VW rückwärts aus einer Parklücke fuhr und dabei mit dem Heck eines Opels kollidierte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug über die Straße "Am Tütersdorf". Der Hagener merkte sich das Kennzeichen und verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte den VW und die 57-jährige Fahrerin ausfindig machen. Die Frau gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Sie erwartet nun eine Anzeige.

