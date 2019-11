Polizei Hagen

POL-HA: Identität von verstorbenem Radfahrer geklärt

Der am Freitag, 08. November, in der Hövelstraße tot aufgefundene Radfahrer konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus Hagen. Er war in Folge eines internistischen Problems verstorben. Ein Fremdverschulden ist ausgeschlossen. Die Polizei Hagen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise durch die Bevölkerung.

