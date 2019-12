POL-LG: ++ Einbruch in Wohnhaus - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest ++ Tresor aus der Wand gerissen ++ Einbruch in Berufsschule ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Amelinghausen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Vormittag des 20.12.19 wurde in ein Wohnhaus im Knoops Kamp eingebrochen. Im Rahmen der Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen eingesetzt waren, wurde gegen 10.55 Uhr, ein 15 Jahre alter Jugendlicher vorläufig festgenommen, der dringend verdächtig ist den Einbruch begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck

Am Nachmittag des 19.12.19 brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser in der Zechlinstraße und in der Straße Im Sandfeld ein. Die Täter brachen jeweils die Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und nahmen Schmuck und Uhren im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/ 8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Tresor aus der Wand gerissen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 20.12.19 in einen Naturkostladen in der Straße Am Schützenplatz ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und Rolltore, rissen den Tresor von der Wand und flüchteten damit. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Barnstedt - Scheibe eingeschlagen - Geldbörse gestohlen

Eine Seitenscheibe eines Pkw Ford, der in der Straße Butterberg abgestellt war, wurde von Unbekannten am Vormittag des 19.12.19 eingeschlagen. Im Pkw war eine Geldbörse abgelegt, aus der die Täter u.a. das Bargeld stahlen.

Lüneburg - Handtasche aus Pkw gestohlen

Einer 30-jährigen Lüneburgerin wurde am 19.12.19, zwischen 08.00 und 08.15 Uhr, in der Walter-Bötcher-Straße die Handtasche aus dem offenen Pkw. Die Tat wurde von einem Kleinkind beobachtet, welches zum Zeitpunkt der Tat im Auto saß. In der Handtasche befanden sich u.a. Bargeld und persönliche Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Berufsschule

In der Nacht zum 20.12.19 brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Berufsschule in der Straße Amtsfreiheit an. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stahlen diverse Geräte. U.a. wurden ein Elektrohobel, ein Hochdruckreiniger und Schleifwerkzeug gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow - SUV-Fahrer gesucht

Bei der Polizei wurde angezeigt, dass am 19.12.19, gegen 14.25 Uhr, in der Weitscher Straße, Höhe Seerauer Weg ein 12 Jahre alter Junge aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Dies sollte der Fahrer bzw. die Fahrerin eines hinter dem fraglichen Pkw befindlichen schwarzen SUV mitbekommen haben. Die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, bittet darum, dass sich der Fahrer bzw. die Fahrerin des SUV sich mit der Dienststelle in Verbindung setzt.

Lüchow - volltrunken am Steuer

Gegen den 61 Jahre alten Fahrer eines VW, der am späten Abend des 19.12.19 die Schützenstraße in Schlangenlinien befuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Soltendieck - Einbruch in Wohnhaus

Am 19.12.19, zwischen 13.40 und 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Müssinger Weg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten ein Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polzei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Einer 74-Jährigen wurde von unbekannten Tätern das Portemonnaie aus dem Einkaufswagen gestohlen, als sie am 19.12.19, gegen 12.00 Uhr, zuvor gekaufte Ware in ihren Pkw lud. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fischerhofstraße. Da der Parkplatz zum Zeitpunkt der Tat recht belebt war, könnten Zeugen den bzw. die Täter gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

