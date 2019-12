Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Greffern, L 75 - Lastwagen festgefahren

Lichtenau, Greffern, L 75 (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der L 75, an der Einmündung in Richtung Eichenweg, nach einem Wendeversuch im Erdreich festgefahren und hatte so die Fahrbahn in Richtung Lichtenau für rund drei Stunden blockiert. Das Schwergewicht ließ sich von dem 38 Jahre alten Lenker gegen 21:30 Uhr weder vor noch zurück bewegen und musste letztlich von verständigten Mitarbeitern eines Automobilclubs aus seiner misslichen Lage gezogen werden. Ob ein Flurschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Aufgrund des Nebels und schlechter Sicht wurde die Gefahrenstelle von Beamten des Polizeireviers Bühl abgesichert.

/wo

