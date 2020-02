Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Einbruch in der Forchheimer Straße

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 05.02.2020, zwischen 8.15 Uhr und 12.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Forchheimer Straße in Riegel eingebrochen. Die Täter hebelten gewaltsam eine Balkontür auf und durchsuchten das Objekt gezielt nach Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

