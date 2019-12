Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden hochwertige Schornsteinteile, Einbrecher in Stader Kirchenbüro, Einbrecher in Stader Einfamilienhaus, Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden hochwertige Schornsteinteile

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Guderhandviertel in der Straße "Neuhof" in einem dortigen Neubaugebiet 2 dort abgestellt Paletten geöffnet und daraus ca. 10 Meter Plewa-Rohr, Schieber, Klappen und Schellen für den Schornsteinbau entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter 04142-811980.

2. Einbrecher in Stader Kirchenbüro

Bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen Mittwoch, den 04.12. und Freitag, den 06.12. in der Hospitalstraße in Stade in das Gebäude einer dortigen Kirchengemeinde eingedrungen und haben aus dem dann aufgebrochenen Büro und dem Saal zwei Laptops entwendet. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt entkommen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einbrecher in Stader Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 12:00 h und Samstag, 10:30 h in Stade in der Herzog-Heinrich-Straße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der hier entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auch in diesem Fall an die Polizei Stade unter 04141-102215.

4. Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher

Am Samstag zwischen 10:00 h und 13:15 h ist es in Harsefeld in der Kirchenstraße zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei nun den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte auf dem dortigen Parkplatz Klosterpark einen dort abgestellten weißen Mercedes der B-Klasse angefahren und an der Tür hinten links erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher war dann aber ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern einfach weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. die andere sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell