Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl eines Traktors am Elzdamm

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 04.02.2020, auf Mittwoch, zwischen 1.40 Uhr und 3 Uhr, wurde von einem Firmengelände am Elzdamm ein Traktor der Marke IHC, Typ 744S, in der Farbe Rot entwendet. Zeitnah wurde von einem angrenzenden Firmengelände aus einem abgestellten Bagger ca. 250 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. Der Traktor wurde noch fahrend in Fahrtrichtung Teningen gesehen. Vermutlich waren mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der Fahrstrecke des entwendeten Traktors geben können. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

td

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell