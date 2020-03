Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festfahrung Tankschubverband

Hochheim am Main (ots)

Infolge einer Fehleinschätzung der Tonnenlage fuhr sich am Montag, 30.03.2020, ein mit 3900 Tonnen Dieselkraftstoff beladener, 186 Meter langer Schubverband, in Höhe der Ortslage Hochheim am Main, außerhalb der Fahrrinne fest.

Nach Anstauen des Wasserspiegels zwischen den Schleusen Kostheim und Eddersheim kam der Havarist gegen 07.00 Uhr wieder frei und konnte seine Fahrt nach vorheriger Überprüfung durch Wasserschutzpolizei und Wasserstrassen u. Schifffahrtsverwaltung ohne Beschädigungen fortsetzen.

