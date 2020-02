Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Bankmitarbeiter - Betrugsversuch in Maudach

Ludwigshafen (ots)

Mit einer neuen Masche versuchte am 04.02.2020, gegen 17:20 Uhr, ein Unbekannter an das Geld einer 84-Jährigen zu kommen. Der Täter rief bei der Seniorin an und gab sich als Sparkassenmitarbeiter aus. Er behauptete, dass nach einer Auslandsüberweisung nun eine Rückzahlung erfolgen müsse. Die 84-Jährige solle sämtliches Bargeld richten, er würde es dann bei ihr abholen. Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig und legte sofort auf. Danach meldete sie den Vorfall der Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

