Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten zwischen Autofahren

Ludwigshafen (ots)

Am 31.01.2020 gegen 08:00 Uhr kam es im Bereich Kaiserwörthdamm in Höhe Lagerhausstraße, Mundenheimer Straße stadteinwärts während eines Abbiegevorgangs zu Streitigkeiten zwischen einem Renault-Fahrer und einem VW-Bus-Fahrer. Nachdem es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch gekommen war, gipfelte die Diskussion schließlich in gegenseitigen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Schließlich habe der VW-Bus-Fahrer sein Fahrzeug - trotz Berufsverkehrs - quer zur Fahrbahn vor den Renault abgestellt, um diesen an der Weiterfahrt zu hindern. Nach weiteren Diskussionen fuhren beide Autofahrer zu einer Polizeidienststelle und erstatteten Anzeige.

Auf Grund der unterschiedlichen Aussagen, suchen wir Zeugen, die etwas zu dem Vorfall aussagen können. Kam es zu Behinderungen oder Gefährdungen anderer bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

