Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

Als ein 72-Jähriger Wirt sein Restaurant in der Maudacher Straße am 03.02.2020 gegen 21 Uhr schließen wollte, bemerkte er zwei dunkel gekleidete Personen, die in der Eingangstür des Gastraums standen. Eine der beiden Personen war maskiert. Der Wirt reagierte instinktiv und warf mit Gläsern nach ihnen. Die beiden Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Zeugen hatten außerdem zwei weitere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die vor dem Restaurant gewartet hatten. Sie konnten die vier Täter wie folgt beschreiben: Alle männlich, etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,70m und 1,80m groß. Die beiden Männer, die ins Restaurant gingen, seien eher korpulent gewesen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

