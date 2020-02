Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung vor dem "Enkeltrick"!

Ludwigshafen (ots)

Am 03.02.2020, gegen 15:30 Uhr, erhielt eine 79-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als ein Freund ausgab. Dieser erklärte, er benötige wegen eines Autounfalls dringend Geld und bat um etwa 30.000 Euro. Die Anruferin beendete geistesgegenwärtig das Gespräch mit den Worten, dass sie im Hause kein Geld habe.

Auch bei einem zweiten Enkeltrickversuch reagierte ein 78-jähriger Ludwigshafener genau richtig! Hierbei wurde dieser von einem Anrufer als "Onkel Paul" angesprochen und aufgrund eines Autounfalls um die Herausgabe von Bargeld gebeten. Der 78-Jährige rief daraufhin sofort die Polizei unter der 110 an und informierte sie über den Anruf.

Immer wieder versuchen Täter im Rahmen eines Telefonates ein freundschaftliches Verhältnis vorzutäuschen und damit an Bargeld zu gelangen. Deshalb:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. - Rufen Sie Ihren Enkel unter der bisher bekannten Nummer an, um die Echtheit des Anrufers zu klären. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Familienangehörigen über den Anruf. - Informieren Sie sofort die Polizei unter der 110 über den verdächtigen Anruf. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn sie Opfer der Betrugsmasche geworden sind.

