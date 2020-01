POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Radfahrer bei Unfall verletzt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 39-jähriger Radfahrer befuhr gestern, um 16.30 Uhr den linken Radweg der Saarlandstraße, als ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes aus einer Tiefgarage über den Radweg in die Saarlandstraße einfahren wollte. Beim Verlassen der Garage bemerkte der Mercedes-Fahrer nicht den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte. Der 39-Jährige verletzte sich leicht am Oberkörper und an der Hand.

