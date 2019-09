Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter kamen durch die Mauer

Soest (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde, kurz nach 2 Uhr, der Einbruchalarm auf einem Tankstellengelände im Nottebohmweg in Soest ausgelöst. Unbekannte Täter hatten sich durch eine Mauer Zugang zu einem Service- und Technikraum der dortigen Autowaschboxen verschafft. Hierzu hatten sie ein Wandblech hochgebogen und mehrere Mauersteine eingeschlagen. In Inneren des Raumes brachen sie dann einen Geldwechselautomaten auf und entwendeten den Inhalt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

