Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Eine kurze Abwesenheit von nur 30 Minuten nutzten bisher unbekannte Täter für einen Ein-bruch in ein Einfamilienhaus im Friedrich-Burschell-Weg. Die Bewohner verließen am Dienstagabend, 04.02.2020, um 17.30 Uhr, das Haus. Als sie um 18 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie, dass im Erdgeschoss und im Obergeschoss Licht brannte. Schränke geöffnete und durchwühlt waren. Die Einbrecher hatten das Wohnzimmerfenster aufgebrochen und waren so ins Haus gelangt. Bei der Heimkehr der Eheleute flüchteten sie über die Terrasse.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind gestern Abend im Friedrich-Burschell-Weg und Umgebung Personen oder Fahr-zeuge aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

