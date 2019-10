Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin mit Rollator übersehen!

Fulda (ots)

Am Sonntag, den 06.10.2019 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in der Fuldaer Straße 10a in Bad Salzschlirf ein Unfall, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin aus Amsterdam mit ihrem Rollator schwer am Kopf verletzt wurde. Ein 51-jähriger Fahrer eines PKW Porsche übersah beim Rückwärtsausparken die Frau, als sie mit ihrem Rollator ordnungsgemäß auf dem dortigen Gehweg lief. Nach Erstversorgung durch einen RTW wurde sie ins Klinikum Fulda verbracht.

Heller/PHK (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell