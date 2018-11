POL-BOR: Bocholt - Wer sah flüchtenden Radfahrer?

Bocholt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen im Nachgang zu den Verkehrsverstößen, mit denen ein alkoholisierter Radfahrer sich und andere in der Nacht zum Sonntag in Bocholt in Gefahr gebracht hat. Der 17-jährige Bocholter war gegen 00.25 Uhr auf der Kreuzung Am Butenwall/Dinxperloer Straße aufgefallen, danach vor der Polizei in Richtung Nordwall geflüchtet und schließlich durch die eingesetzten Beamten ergriffen worden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die wegen des flüchtenden Jugendlichen stark abbremsen mussten, sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell