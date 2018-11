POL-BOR: Vreden - "Warnung" hinterlassen an beschädigtem Wagen

Vreden (ots) - Die Windschutzscheibe eines Wagens eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Vreden. Vermutlich benutzten sie einen Stein, um das Fahrzeug zu beschädigen. Es hatte zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr, an der Marienstraße gestanden. Die Täter hinterließen hinter dem Scheibenwischer einen Pappstreifen, auf den sie in schwarzer und roter Farbe in Großbuchstaben "LETZTE-WARNUNG PARK-NORMAL" geschrieben hatten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

