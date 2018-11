POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer schwer verletzt

Gescher (ots) - Ein Hund ist am Sonntag in Gescher-Hochmoor vor ein Pedelec gelaufen: Beim Sturz erlitt der 76-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Der Gescherer war gegen 14.00 Uhr auf dem Pionierweg in Richtung Graf-Zeppelin-Straße unterwegs, als der Vierbeiner eines 19-Jährigen aus Gescher plötzlich den Fahrtweg kreuzte. Er hatte den Hund zuvor zum Spielen von der Leine gelassen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

