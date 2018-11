POL-BOR: Borken - Alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Borken (ots) - Die fehlende Beleuchtung an seinem Rad ließ die Polizei auf ihn aufmerksam werden: Als die Beamten deshalb am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf dem Nordring in Borken einen 30-jährigen Radfahrer kontrollieren wollten, stellten sie einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Test wies auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin. Der Borkener ließ sich eine Blutprobe entnehmen, die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

