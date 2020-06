Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.06.2020

Peine (ots)

Familienväter gerieten vor Grundschule in Streit

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, gerieten zwei 36- und 41-jährige Familienväter aus Peine vor einer Grundschule in der Luisenstraße in Peine in lautstarke Streitigkeiten. Im Verlauf des Streits wurde durch den 41-Jährigen die Seitenscheibe des PKW des 36-Jährigen eingeschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Umstehende Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

