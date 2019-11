Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin von Straßenbahn erfasst

Ludwigshafen (ots)

Am 06.11.2019, gegen 06.20 Uhr, überquerte eine 35-Jährige mit ihrem Fahrrad zunächst die Fußgängerfurt der Brunckstraße und danach die Straßenbahnschienen der Haltestelle Rottstückerweg. Zur gleichen Zeit fuhr eine Straßenbahn der Linie 8 in den Haltestellenbereich ein. Da die 35-Jährige trotz Klingeln der Straßenbahn die Straßenbahnschienen überquerte, leitete der Straßenbahnfahrer eine Notbremsung ein. Er erfasste die 35-Jährige allerdings trotzdem frontal, so dass sie stürzte und sich verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Windschutzscheibe der Straßenbahn ist durch den Zusammenstoß gesprungen. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

