Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tischplatte gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.11.2019, gegen 20:00 Uhr und dem 06.11.2019, gegen 06:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen im Boden festgeschraubten Tisch vor einer Bäckerei in der Mundenheimer Straße zu stehlen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Vermutlich die gleichen Täter nahmen dann aber etwa 50 Meter weiter eine Tischplatte mit, die vor einem Supermarkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

