Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Führungswechsel in der Polizeistation Twistringen++

Diepholz

Pünktlich zum Jahresbeginn hat Carolin Meyer die Leitung der Polizeistation Twistringen übernommen und damit die Nachfolge von Polizeioberkommissar Reinhard Imken, der in das Polizeikommissariat Syke gewechselt ist, angetreten. Gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Team wird sie nun den Twistringer Bürgerinnen und Bürger mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Die 39-jährige Hauptkommissarin ist bereits seit rund 20 Jahren bei der Polizei Niedersachsen. Nach dem Studium in Oldenburg und einem Jahr in der Bereitschaftspolizei war sie zunächst im Polizeikommissariat Seevetal tätig. 2009 wechselte sie in die Polizeiinspektion Diepholz, wo sie sowohl im Einsatz- und Streifendienst und der Verfügungseinheit, als auch im Kriminal- und Ermittlungsdienst umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte. In den letzten fünf Jahren war Frau Meyer im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Syke als Dienstschichtleiterin tätig. Mit ihr wechselt auch Polizeikommissarin Katja Gschwander zur Polizeistation. Die beiden werden zusammen mit Polizeioberkommissar Helmut Wilkens, Polizeioberkommissar Bernhard Glandorf sowie mit Polizeioberkommissarin Tanja Dahms, die bereits seit Oktober das Twistringer Team verstärkt, für die polizeiliche Präsenz in der Gemeinde Twistringen sorgen.

